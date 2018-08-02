تبريد للعربية: التخارج من حصص زميلة دعمت نتائجنا

ارتفعت أرباح شركة #تبريد بـ14% للربع الثاني من هذا العام مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل إلى نحو 134 مليون درهم.

وارتفعت أرباح الشركة بـ10% لفترة الستة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى نحو 212 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تبريد جاسم حسين ثابت في مقابلة مع "العربية" إن إيرادات الشركة قد نمت 2% إلى 651 مليون درهم، والربح التشغيلي ارتفع 4% إلى 218 مليون درهم.

وأرجع ثابت النتائج القوية إلى مكاسب رأسمالية غير متكررة دعمت نتائج تبريد في الربع الثاني، وهي مرتبطة بنقطتين أساسيتين: المكاسب الأخرى التي حصلت عليها الشركة إضافة لـ33 مليون درهم عبر بيع 5% من حصة الشركة في تبريد السعودية في مايو الماضي.

من جهة أخرى، تخارج الشركة من حصص في شركات زميلة ومشاريع مشتركة، حيث تراجعت بنسبة 26% وحققت الشركة حوالي 46 مليون درهم.