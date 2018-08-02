"STC" توقع اتفاقية مع السعودي لكرة القدم لـ10 أعوام

أعلنت شركة #الاتصالات_السعودية " STC " عن توقيعها اتفاقية يوم أمس مع الهيئة العامة للرياضة و #الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم للنقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية وذلك لمدة 10 أعوام تبدأ مع انطلاقة الموسم الجديد لعام (2019/2018)، بمقابل سنوي 660 مليون ريال وبتمويل ذاتي من مصادر الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن الأثر المالي سيكون إيجابيا للشركة على المدى الطويل إلا أنه لا يمكن حاليا تحديده بدقة لأن ذلك يعتمد على خطة تنفيذ وتقديم تلك الخدمات واشتراكات العملاء فيها.

وبينت أن الاتفاقية تشمل #مباريات_الدوري_السعودي للمحترفين ومسابقات الكؤوس وجميع مباريات المنتخب السعودي الأول التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم، لافتة إلى أن عقد الرعاية يعد الأكبر على مستوى المنطقة، فضلاً على أنه الأكبر في تاريخ رعاية مسابقات كرة القدم السعودية.

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق قنوات تلفزيونية جديدة لنقل المسابقات بمسمى قنوات (دوري بلس)، حيث ستتاح من خلالها مشاهدة جميع المباريات عبر خيارات متعددة تشمل قنوات ومنصات تقليدية ورقمية مجانية ومدفوعة تطبق للمرة الأولى، تضمن تقديم تجربة مشاهدة نوعية وتناسب جميع المشاهدين.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، ناصر بن سليمان الناصر أن الشركة ستقدّم القيمة المضافة لتجربة مشاهدة المسابقات الرياضية بطرق مبتكرة على كل الشاشات والمنصات التقليدية والرقمية، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية التاريخية في قطاع الإعلام يعكس المضي قدماً في الاستراتيجية الجديدة للنمو والتحوّل الرقمي المنسجمة مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتشمل الاتفاقية عقد الرعاية التقنية لجميع الفعاليات الخاصة بهيئة الرياضة بجانب الرعاية التسويقية لاتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين، وسيكون أول بث رسمي لقنوات وتطبيق دوري بلس بعد توقيع الاتفاقية سيبدأ من مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة الذي سيجمع الهلال بالاتحاد يوم 18 أغسطس المقبل في العاصمة البريطانية لندن.