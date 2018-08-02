46.5 مليون ريال خسائر "الخزف السعودي" بالربع الثاني

رفعت #شركة_الخزف_السعودي من خسائرها في الربع الثاني من 2018، إلى 46.5 مليون ريال، مقابل خسائر 5.8 مليون ريال، في الربع الثاني من 2017، بارتفاع في قيمة الخسائر 696%، ومقابل خسائر 49.9 مليون ريال في الربع السابق.

وقالت #الخزف_السعودي إن ارتفاع الخسائر يعود لانخفاض هامش الربح نتيجة تراجع المبيعات وانخفاض أسعار بيع بعض منتجات الشركة، مع استمرار الدورة الاقتصادية الحالية وتأثيرها على أسواق الشركة مع استمرار تدفق المنتجات الهندية والصينية والإسبانية من بلاط السيراميك والأدوات الصحية بأسعار إغراقية أثر على الصناعة المحلية بشكل عام.

وبلغت قيمة خسائر الشركة في النصف الأول من 2018، نحو 96.6 مليون ريال، مقابل أرباح 5.6 مليون ريال.