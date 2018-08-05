أرباح "ساتورب" تقفز 388% لـ458 مليون ريال

قفزت الأرباح الفصلية لشركة #أرامكو_توتال_العربية #ساتورب للخدمات إلى 457.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2018، مقارنة مع 93.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع 388.5%، ومقابل خسائر 205.27 مليون ريال في الربع السابق.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح جاء نتيجة زيادة هوامش المبيعات تبعا للظروف السائدة في السوق، فيما أرجعت تحقيق أرباح مقابل خسائر الربع السابق بسبب عمل المصفاة بطاقة إنتاجية عالية خلال الربع الثاني من عام 2018 بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2018 والذي تخلله القيام بأعمال صيانة مجدولة للمصفاه.

وخلال النصف الأول من 2018، حققت #شركة_أرامكو_توتال_العربية أرباحا 252.6 مليون ريال، مقابل 315.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 19.8%.