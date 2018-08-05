اللجين: لم نتمكن من نشر نتائج الربع الثاني لهذه الأسباب

أعلنت شركة #اللجين_السعودية في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" عدم تمكنها من إعلان النتائج المالية للربع الثاني 2018م، لأمر خارج عن إرادتها.

وأضافت الشركة أن الشركة الزميلة (ناتبت) لم تسلِّم قوائمها المالية للربع الثاني 2018م حتى الآن حسب المدة المتفق عليها بين الشركتين وهي 15 بعد نهاية كل ربع سنوي.

وتمتلك #شركة_اللجين ما نسبته 57.4% من أسهم شركة ناتبت.

وأشارت اللجين إلى تأخر شركة ناتبت في عقد جمعيتها العمومية السنوية إلى ما بعد انقضاء المدة النظامية، وعدم الإفصاح عن أسماء المراجعين الخارجيين المرشحين إلا في وقت انعقاد جمعية شركة ناتبت، ولم تتضمن قائمة المراجعين المرشحين للتصويت عليهم اسم مراجع شركة اللجين، الأمر الذي تسبب في اعتذار مراجع شركة اللجين، لذا طلبت شركة اللجين - استدراكاً للوقت - عقد جمعية عامة لتعيين مراجع خارجي بديلاً عنه يوم الخميس الموافق 9 أغسطس الجاري، مما يضطر الشركة لتجاوز الوقت المحدد لإعلان النتائج وبالتالي تعلن الشركة عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الثاني 2018م.

وأكدت اللجين أنها ستتخذ جميع الإجراءات لحماية مصالح الشركة ومساهميها وبذل قصارى جهدها من أجل إصدار النتائج المالية للربع الثاني 2018م.

وأوضحت أن التواصل لا يزال مستمراً مع شركة ناتبت لأجل إرسال بياناتها المالية للربع الثاني 2018م في أسرع وقت، لتتمكن شركة اللجين من إعلان نتائجها المالية للربع الثاني 2018م، مشيرة إلى أن عملياتها وعمليات الشركات التابعة والزميلة لها تسير وفق التوقعات والخطط المرسومة لها كما تؤكد على قوة وسلامة مركزها المالي، وأن عدم تمكن الشركة من إعلان النتائج للربع الثاني 2018م هو شأن إجرائي وليس له علاقة بالأنشطة التشغيلية للشركة وشركاتها التابعة والزميلة.