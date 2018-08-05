تراجع أرباح "السعودية للتموين" لـ120.3 مليون ريال

انخفض صافي أرباح شركة #الخطوط_السعودية_للتموين إلى 120.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2018، مقابل 131 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 8%.

وبلغ إجمالي الربح 189.4 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 196.3 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 4%.

وحققت #السعودية_للتموين أرباحاً تشغيلية بلغت قيمتها 131.1 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 144.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 9.5%.

وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 240.5 مليون ريال، ومقابل 252.4 مليون ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق بتراجع 5%.