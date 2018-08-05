تراجع أرباح حلواني إخوان 30% لـ8.5 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة #حلواني_إخوان السعودية إلى 8.5 مليون ريال، مقابل 12.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 29.75%، و16.5 مليون ريال في الربع السابق بتراجع 48.48%.

وقالت الشركة إن انخفاض صافي الأرباح يرجع لعدد من الأسباب من بينها:

- زيادة تكلفة مبيعات الشركة في السعودية بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.

- زيادة تكلفة المبيعات في الشركة التابعة في مصر بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، وكذلك زيادة أسعار الخدمات العامة والمحروقات.

- زيادة خصومات المبيعات للشركة في السعودية والشركة التابعة.

- تضمنت نتائج الربع الثاني من العام السابق أرباحا غير مكررة بلغت 2.1 مليون ريال.

- زيادة مصاريف البيع والتوزيع في السعودية بسبب زيادة الأنشطة الترويجية وطرح منتجات جديدة في الأسواق، وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية لـ #شركة_حلواني_إخوان في الربع الثاني 16 مليون ريال، مقابل 20.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2017.

وخلال النصف الأول من 2018، بلغت قيمة أرباح حلواني إخوان 25 مليون ريال، مقابل 32.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017 بتراجع 23.3%.