قريباً.. الدفع في "ستاربكس" بـ "البيتكوين"

أعلنت شركة متاجر القهوة العالمية #ستاربكس، التي تتخذ من مدينة سياتل مقراً لها، أنها تعمل جنباً إلى جنب مع شركة #مايكروسوفت على تطوير منصة جديدة تسمى Bakkt، والتي تساعد بدورها المستهلكين والمؤسسات على شراء وبيع وتخزين وصرف العملات الرقمية المشفرة على الشبكة العالمية، بمعنى آخر تحويل عملة #البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية المشفرة إلى دولارات أميركية يمكن استخدامها في عمليات الشراء ضمن "ستاربكس" وغيرها من متاجر التجزئة.

وتحدى المتشككون في #العملات_الرقمية المشفرة إمكانية استخدامها للدفعات بسبب التقلبات السعرية التي تعاني منها، حيث انخفض سعر عملة البيتكوين، على سبيل المثال، بنسبة 50% تقريبًا هذا العام، وغالبًا ما تتغير قيمة العملة بما يوزاي مئات الدولارات يوميًا.

وقالت ماريا سميث، نائبة رئيس شركة "ستاربكس" للشراكات والمدفوعات: "ستاربكس سوف تلعب دورًا محوريًا في تطوير تطبيقات عملية وموثوقة ومنظمة للمستهلكين، لتحويل أصولهم الرقمية إلى دولارات أميركية لاستخدامها في ستاربكس، وتلتزم ستاربكس بصفتها رائدة في مجال الدفع المحمول، عبر خدمتها لأكثر من 15 مليون عضو في برنامج مكافآت ستاربكس، بالابتكار لتوسيع خيارات الدفع لعملائنا"، بحسب ما نقلته "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وأوضح الإعلان أن شركة القهوة لن تقوم بتخزين أو قبول العملات الرقمية المشفرة بشكل مباشر، بل ستترك هذه المسؤولية لشركة Bakkt، التي تقوم بتحويل العملات الرقمية للأشخاص إلى دولارات أميركية يمكن استخدامها في سلسلة متاجر القهوة. ووفقًا للتصريحات فإن عملة "البيتكوين" سوف تكون العملة الرقمية المشفرة الأولى المتاحة عبر Bakkt، وذلك بالرغم من كونها بعيدة عن الاستقرار إلى حد كبير، بسبب شعبيتها المرتفعة.

ويفترض أن يتم إطلاق شركة Bakkt في شهر نوفمبر، لكن لا يزال من غير الواضح متى سوف تتمكن شركة القهوة من تطبيق التكنولوجيا وتوفيرها للاستخدام من قبل العملاء، وقد يساعد قرار "ستاربكس" بتبني العملات الرقمية المشفرة في توفير شرعية إضافية فيما يتعلق باستخدام البدائل مثل "البيتكوين".

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحاول فيها شركة القهوة الشهيرة دخول عالم المدفوعات الرقمية، إذ أصبحت في عام 2011 واحدة من أوائل تجار التجزئة الرئيسيين الذين يقبلون المدفوعات عبر الهواتف المحمولة داخل المتاجر، كما أنها ليست أول شركة أميركية تفعل ذلك، إذ تعد شركة "مايكرسوفت" واحدة من الشركات متزايدة العدد التي تسمح للعملاء بشراء المنتجات عبر الإنترنت باستخدام "البيتكوين".