رغم هبوط المبيعات..الحكير ترفع أرباحها لـ250 مليون ريال

حققت شركة "فواز الحكير" زيادة في الأرباح بـ7.2% إلى حوالي 250 مليون ريال عن الربع الأول من سنتها المالية، مقارنة بـ232 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2017.

وجاء الارتفاع في أرباح الشركة على الرغم من انخفاض المبيعات 10.8% خلال نفس الفترة. وأرجعت الشركة هذه الزيادة إلى التطبيق الناجح لسياسات الإدارة التي ركزت على الربحية والسعي إلى تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل في ربحية الشركة، وذلك من خلال زيادة هامش الربح بـ1.8٪، عبر إعادة التفاوض على تكلفة الشراء لعدد من الماركات المهمة والتركيز على الماركات والمتاجر الأعلى ربحية، وإغلاق عدد من المتاجر الخاسرة سواءً في السوق السعودية أو الدولية.

إلى جانب انخفاض التكلفة المباشرة بنسبة 5.9٪، عبر رفع مستوى الكفاءة في المحلات، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق بنسبة 20.8٪ من خلال استخدام التسويق الموجه في وسائل الاتصال الاجتماعي، وتخفيض تكاليف الشحن والتخزين.

يذكر أن "فواز الحكير" تكبدت خسائر بنحو 185 مليون ريال في الربع الرابع من سنتها المالية السابقة.