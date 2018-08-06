ارتفاع أرباح شعاع كابيتال الفصلية 21% لـ14.6 مليون درهم

نمت الأرباح الفصلية لشعاع كابيتال الإماراتية إلى 14.6 مليون درهم في الربع الثاني من 2018، مقابل 12.1 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 20.6%.

وقالت #شعاع_كابيتال إنها حققت نموا في إيراداتها للربع الثاني من 2018 إلى 30.8 مليون درهم إماراتي، مقابل 30.4 مليون درهم في الربع الثاني من 2017.

وشهد الربع الثاني قيام شركة الخليج للتمويل، التابعة لمجموعة "شعاع كابيتال"، بسداد كامل القرض المستحق لصالح بنك أبوظبي التجاري الذي حصلت عليه الشركة في العام 2015 والبالغة قيمته 450 مليون درهم، مما عزز من قدرتها على المحافظة على مستوى عالٍ من السيولة ضمن ميزانيتها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة #شعاع_كابيتال_الإماراتية طارق خان "سجلت أعمال وأنشطة الشركة في كل من السعودية ومصر نمواً قوياً وتصاعدياً. ويبرز بشكل أساسي نجاح الشركة في تعزيز معدلات السيولة لديها وتعافيها من الصعوبات المالية التي عانت منها سابقاً، وهو ما مكنها من اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين، لأول مرة منذ 10 سنوات".

وسجلت وحدة إدارة الأصول لدى "شعاع" أداء قوياً خلال الربع الثاني من هذا العام، محققةً ما مجموعه 10.5 مليون درهم من الإيرادات مقابل: 5.6 مليون درهم بالربع الثاني من 2017، وارتفعت أرباحها بنسبة 255% لتصل إلى 4.6 مليون درهم.

وقرر مجلس إدارة شركة "شعاع كابيتال" قراراً بالتوصية بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين، إضافة إلى قراره السابق المعلن والخاص بإعادة شراء أسهم الشركة.