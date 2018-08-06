تراجع أرباح "الأندلس العقارية" 56% لـ12 مليون ريال

انخفضت أرباح #شركة_الأندلس_العقارية السعودية في الربع الثاني من 2018 إلى 12.16 مليون ريال، مقابل 22.57 مليون ريال في الربع الثاني من 2017، بتراجع 55.89%، ومقابل أرباح 20.52 مليون ريال في الربع السابق بانخفاض 40.7%.

وأرجعت #الأندلس_العقارية تراجع أرباحها إلى التغير في حصص ملكية الشركة الأم في كل من الأندلس مول وفندق ستايبريدج جدة اللذين تعود ملكيتهما لصندوق الأهلي ريت-1، وانخفاض ربح التشغيل بسبب ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية نتيجة رسوم إدارة صندوق الأهلي ريت 1 . وكذلك الزيادة في مخصص الانخفاض في قيمة ذمم المستأجرين عن عقود الإيجار التشغيلي، إضافة إلى انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة وهذا رغم الارتفاع في مجمل الربح.

وفي النصف الأول من 2018، حققت الشركة أرباحا بقيمة 32.69 مليون ريال، مقابل 77.01 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017، بتراجع 57.55%.