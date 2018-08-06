تراجع أرباح صافولا الفصلية 39% إلى 140.6 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لمجموعة صافولا السعودية إلى 140.6 مليون ريال في الربع الثاني من 2018، مقابل 229.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 38.68%، ومقابل خسائر في الربع السابق 84.3 مليون ريال.

وقالت #صافولا إن انخفاض الأرباح يعود لعدة أسباب من بينها:

- الانخفاض في إجمالي الربح الذي يعزى إلى انخفاض مبيعات قطاعي الأغذية والتجزئة.

- الارتفاع الطفيف في المصروفات التشغيلية.

- تسجيل المجموعة أثر صافي إيجابي غير متكرر بمبلغ 62 مليون ريال عن ربح من بيع شركة بنده لحقوق إيجارية في الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثاني من العام 2017.

وقد جاء هذا الانخفاض في صافي الربح على الرغم من ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وانخفاض صافي التكلفة التمويلية، وانخفاض مصروفات الزكاة، وتأثير حصة حقوق الأقلية.

وانخفضت الأرباح التشغيلية في الربع الثاني إلى 234.5 مليون ريال، مقابل 291.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2017، بتراجع 19.53%.

وبلغت قيمة أرباح #مجموعة_صافولا في النصف الأول من 2018، نحو 56.3 مليون ريال، مقابل 234.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 75.95%.