رئيس الكابلات: خسائر 30 مليون دولار من إحدى الشركات

قال رئيس مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية، ميسر أنور نويلاتي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الخسارة الفصلية تعود إلى تكبد خسائر غير طبيعية ناتجة من إحدى الشركات التي تساهم فيها شركة الكابلات بنسبة 50%.

وأضاف "إن الخسارة تتعلق بإغلاق أحد المصانع في إحدى الدول الخارجية، ونحن مستثمرون، وقد نخسر وقد نكسب، والظروف السوقية قد تتغير".

وأوضح أن الشركة التي تم إغلاقها في البحرين، وشركات تركيا تحت إدارة الكابلات، مشيرا إلى أن حجم الخسارة يصل إلى 60 مليون دولار، وحصة شركة الكابلات فيها 50%، وبالتالي إجمالي الخسائر 30 مليون دولار.

وسجلت شركة الكابلات السعودية خسائر خلال الربع الثاني من هذا العام، بلغت 97 مليون ريال، مقارنة بأرباح بنحو 40 مليون ريال في الربع المماثل العام الماضي.

وعزت الشركة هذه الخسارة إلى انخفاض المبيعات الفصلية، إضافة إلى نتائج شركة مرتبطة، تتضمن تسوية لها تأثير سلبي جوهري.

أما خلال النصف الأول من العام، فقد سجلت الشركة خسائر بقيمة 118 مليون ريال مقارنة بأرباح بقيمة 15 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2017.

وقد قدمت الشركة ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية، بعد أن أوصى مجلس إدارتها بتخفيض رأس المال بنسبة 73%.