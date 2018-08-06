نتائج "مخيبة" لثلاث شركات تأمين سعودية للربع الثاني

تراجعت أرباح " #الصقر_للتأمين " للربع الثاني بنحو 82%، لتبلغ نحو 1.3 مليون ريال قبل الزكاة.

وتراجعت أرباح الشركة بنحو 12% في النصف الأول إلى 10.7 مليون ريال.

أمّا شركة #سلامة_للتأمين-التعاوني فتراجعت أرباحها أيضا بـ44% للربع الثاني إلى نحو 9 ملايين ريال.

وعلى مدى النصف الأول بأكمله، تراجعت أرباح الشركة بـ46%.

أما شركة #تشب_العربية للتأمين التعاوني، فقد أظهرت نتائجها تراجعا في الأرباح أيضا بـ5% للربع الثاني، لتبلغ 10 ملايين و270 ألف ريال.

ونمت أرباح الشركة في النصف الأول بـ11% إلى نحو 21 مليون ريال.