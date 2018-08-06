"أبل" تصل لتريليون دولار ومؤسسها يخسر 100 مليار دولار!

في عالم الأعمال قد يكون قرار البيع أهم من قرار الشراء، خاصة إذا كان هذا القرار غير مدروس بشكل قد يضيع عليك ليس فقط الملايين بل المليارات.. شركة " #أبل " وصلت لحاجز التريليون دولار، ولكن شخصا واحدا خسر 100 مليار دولار

تخطت القيمة السوقية لشركة أبل حاجز التريليون دولار كأول #شركة_أميركية_مدرجة تصل إلى هذه القيمة، وفي حين يبدو أن جميع من لهم علاقة بالشركة هم رابحون ومحظوظون، يبرز اسم واحد فقط كأكثر الأشخاص خسارة أو سوء حظ.

" Ronald Wayne" والذي قد لا يعرفه الكثيرون، هو الشريك المؤسس الثالث لشركة "apple " بالإضافة إلى ستيف جوبز و ستيف وزنياك.

وعند تأسيس الشركة في العام 1976، تقرر حصول "واين" على حصة بنسبة 10% مقابل 45% لكل من جوبز ووزنياك، حتى أن شعار أبل الأول كان من تصميم "واين".

ولكن وبعد 12 يوما فقط من تأسيس الشركة، قام واين ببيع حصته في apple مقابل 800 دولار فقط والتي تصل قيمتها الحالية إلى 100 مليار دولار.

وعند سؤاله عن سبب بيعه لحصته، قال "واين" إن خوفه من أن يكون مسؤولا عن ديون الشركة كان سببا كافيا للخروج .

ولأن المصائب لا تأتي فرادا لم يقف حظ "واين" العاثر مع شركة أبل لهذا الحد فقط، فقد قام ببيع عقد التأسيس الأصلي لأبل والموقع من جوبز ووزنياك في أوائل التسعينات بمبلغ 500 دولار فقط، ليباع العقد في مزاد في العام 2011 بمبلغ تجاوز 1.6 مليون دولار.

والمفاجأة كانت بأن Wayne لم يندم على قراره ببيع حصته في آبل في ذاك الوقت بل بقي مصرا حتى الآن أن قراره كان صائبا، ولكنه ندم على بيعه عقد التأسيس بهذا المبلغ الزهيد.

يبقى الدرس المستفاد أن ما قد يكون قيمته الحالية لا تتعدى المئات من الدولارات بوجهة نظرك قد يخفي وراءه ثروة هائلة ولكن ذلك يعتمد على حجم المخاطرة بالإضافة إلى النظرة المستقبلية الثاقبة.