"الكابلات السعودية" تسجل خسائر فصلية بـ97 مليون ريال

سجلت شركة الكابلات السعودية خسائر خلال الربع الثاني من هذا العام، بلغت 97 مليون ريال، مقارنة بأرباح بنحو 40 مليون ريال في الربع المماثل العام الماضي.

وعزت الشركة هذه الخسارة إلى انخفاض المبيعات الفصلية، إضافة إلى نتائج شركة مرتبطة، تتضمن تسوية لها تأثير سلبي جوهري.

أما خلال النصف الأول من العام ، سجلت الشركة خسائر بقيمة 118 مليون ريال مقارنة بأرباح بقيمة 15 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2017.

وقد قدمت الشركة ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية، بعد أن أوصى مجلس إدارتها بتخفيض رأس المال بنسبة 73%.