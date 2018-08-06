"لازوردي" تستحوذ على "ازدياد العربية" بـ188 مليون ريال

وقعت شركة "لازوردي" اتفاقية لشراء كامل أسهم شركة ازدياد العربية التجارية، المالك والمشغل لامتياز العلامة التجارية الدولية (TOUS)

في السعودية.

وتبلغ قيمة الصفقة 188 مليون ريال، بالإضافة إلى 25 مليون ريال مشروطة بالأداء المستقبلي، وبتحقيق مستويات الدخل المتفق عليها بنهاية السنة المالية لعام 2020.

ومن المتوقع أن تموّل لازوردي هذه الصفقة من خلال تسهيلات ائتمانية بنكية ومن التدفقات النقدية للشركة.



وسيتم دمج نتائج شركة إزدياد ضمن نتائج لازوردي بمجرد انتقال السيطرة الكاملة لشركة لازوردي. ومن المتوقع أن تنتهي إجراءات الاستحواذ بالكامل فى موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل.

وقد بلغ صافي أرباح "ازدياد" العام الماضي نحو 19 مليون ريال.

يذكر أن العلامة التجارية TOUS التي تشغلها "ازدياد" بدأت اعمالها تصميم وانتاج وبيع المجوهرات والحقائب وغيرها منذ نحو 100 عام،وتدير أكثر من 600 معرض تجزئة في أكثر من 50 دولة . وتتواجد هذه العلامة التجارية في السعودية منذ عام 2008.