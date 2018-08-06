"معادن" تسعى لإعادة هيكلة ديونها

قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة #معادن DARREN DAVIS، إن الشركة ستعمل على إعادة هيكلة ديونها، لتقليص حجم الديون ذات الفائدة المتغيرة، خصوصاً أن السوق حالياً يساعد على ذلك، مشيراً إلى أن حجم هذه الديون في ميزانية الشركة أكثر مما يجب.

وأكد في مقابلة مع "بلومبرغ" على اعتزام الشركة التوسع في قطاع استخراج النحاس، عن طريق شراء أصول خارجية وبدء مشاريع محلية لاستخراجه داخل #السعودية.

وذكر أن موضوع تأثير حرب الرسوم الجمركية عالمياً، غير معروف حتى الآن، لكنه لم يؤثر على الأسعار في الربع الحالي، مضيفاً أن تأثير الاقتصاد السعودي محدود على نتائج الشركة، وذلك لأن أعمالها تعتمد على التصدير.