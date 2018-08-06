"نمو أرباح "كامكو" الفصلية 258% إلى 320 ألف دينار

تضاعفت أرباح شركة كامكو للاستثمار الكويتية، وهي الذراع الاستثماري لمجموعة كيبكو، بثلاث مرات ونصف إلى 258% خلال الربع الثاني، لتصل إلى نحو 320 ألف دينار، مقابل أرباح بقيمة 89.36 ألف دينار، أي ما يعادل 295.45 ألف دولار للربع الثاني من 2017.

وأرجعت الشركة هذه القفزة في الأرباح إلى زيادة إيرادات الأتعاب.

وبلغت أرباح الشركة في النصف الأول من العام الجاري 421.41 ألف دينار، مقابل أرباح بقيمة 375.36 ألف دينار في الفترة نفسها من عام 2017، بارتفاع نسبته 12.3%.

وكانت أرباح الشركة تراجعت 64.6% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 101.26 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 286 ألف دينار في الفترة المماثلة من العام السابق.

وحققت الشركة أرباحاً في العام الماضي بقيمة 1.14 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 1.28 مليون دينار في عام 2016، بانخفاض نسبته 10.9%.