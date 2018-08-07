تراجع أرباح أسمنت أم القرى 98% بالربع الثاني

هبطت أرباح #شركة_أسمنت_أم_القرى إلى 199.67 ألف ريال، في الربع الثاني من 2018، مقابل 8.5 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2017، بتراجع 97.6%، مقابل 10.17 مليون ريال، في الربع السابق بانخفاض 98%.

وأرجعت أسمنت أم القرى انخفاض الأرباح لتراجع قيمة مبيعات الشركة نتيجة انخفاض سعر البيع، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بالرغم من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية خلال الربع الحالي.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة 5.6 مليون ريال، مقابل 13.9 مليون ريال، في الربع الثاني من 2018، بتراجع 65.5%.

وخلال النصف الأول من 2018، بلغت قيمة أرباح #أسمنت_أم_القرى 10.3 مليون ريال، مقابل 25.5 مليون ريال، في النصف الأول من 2017، بانخفاض 59.2%.