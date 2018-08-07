تراجع أرباح بترورابغ 26% لـ235 مليون ريال بالربع الثاني

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات " #بترورابغ"، إلى 235 مليون ريال، في الربع الثاني من 2018، مقارنة مع 316 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2017، بتراجع 25.63%، ومقابل 296 مليون ريال، في الربع السابق بتراجع 20.61%.

وقالت بترورابغ إن انخفاض صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى تراجع هامش الربح من المنتجات المكررة، وقد تم تعويض هذا الانخفاض بشكل جزئي بسبب ارتفاع أسعار ومبيعات منتجات البتروكيماويات.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الثاني من 2018، نحو 333 مليون ريال، مقابل 409 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 18.58%.

وخلال النصف الأول من 2018، بلغت قيمة #أرباح_بترورابغ 531 مليون ريال، مقابل 76 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2017، بنمو 598.7%.