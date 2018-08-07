تراجع أرباح "التعاونية" الفصلية إلى 38.3 مليون ريال

تراجع صافي الربح قبل الزكاة لشركة #التعاونية_للتأمين إلى 38.3 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 248.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 85%.

وبلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد #استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) 74.9 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل ربح بـ 135.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 13.70 % وتأثيرها على نتائج العمليات التشغيلية، بالإضافة لانخفاض صافي أرباح الاستثمارات بنسبة 17.0%.

وبلغ صافي الربح صافي قبل الزكاة خلال الفترة الحالية 80.2 مليون ريال، ومقابل 409 مليون ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق بتدني 80.4%.