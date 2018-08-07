صافي ربح "روسنفت" يقفز لأكثر من 3 أمثاله بالربع الثاني

أظهرت نتائج أعمال شركة #روسنفت ، أكبر منتج للنفط في #روسيا ، اليوم الثلاثاء أن صافي ربحها ارتفع لأكثر من 3 أمثاله في الربع الثاني من العام، ليصل إلى 228 مليار روبل (3.6 مليار دولار) بدعم من ارتفاع الإنتاج والأسعار.



وقالت الشركة إن توزيعاتها عن النصف الأول قد تزيد على توزيعات عام 2017 بأكمله.



وبلغت الأرباح الأساسية، قبل الفائدة والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين، 565 مليار روبل لتفوق تقديرات المحللين الذين توقعوا 510 مليارات.