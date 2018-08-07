نمو أرباح "أجيليتي" الفصلية 19% إلى 20 مليون دينار

نمت أرباح شركة #أجيليتي في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة تقارب 19% لتبلغ 20 مليون دينار. وارتفعت أرباح الشركة الكويتية إلى 38.9 مليون د.ك (25.37 فلس/السهم) بنهاية النصف الأول 2018، بنسبة 24%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة في بيانها للبورصة سبب هذه النتائج إلى زيادة في الأرباح التشغيلية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"أجيليتي" طارق سلطان: "نتائج الربع الثاني جاءت متماشية مع توقعاتنا ومتسقة مع مسار النمو السابق للشركة، وقد حققت شركات أجيليتي للبنية التحتية أداء جيداً، بالإضافة إلى أعمالنا اللوجستية، التي شهدت نموا في أحجام الشحن والإيرادات خلال هذا الربع على الرغم من الضغوط على هوامش الربح".

وأضــاف سلطان: "الاستراتيجية التجارية التي وضعتها أجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة لتطوير الممرات التجارية وتحسين الإنتاجية وإيجاد حلول متخصصة لعملائها قد أتت بعائد جيد، حيث نما إجمالي إيرادات أجيليتي للخدمات اللوجستيــة العالمية المتكاملة بنسبة 13.4% في الربع الثاني من العام لتصل إلى 289.3 مليون دينار. وشهد صافي الإيرادات زيادة بنسبة 5% لتصل إلى 66.7 مليون دينار مدفوعة بنمو أعمال الشحن والتخزين. أما معدلات النمو لإجمالي الايرادات وصافي الإيرادات للنصف الأول من 2018 فبلغت 14.5% لتصل إلى 567.4 مليون دينار و6.4% لتصل إلى 131.3 مليون دينار بحسب الترتيب".

يذكر أن اجيليتي تقدمت للمنافسة على قطاع إدارة الأصول في مجموعة أبراج القابضة المتعثرة.