نمو أرباح "أغذية" النصفية 6% إلى 109 ملايين درهم

أعلنت مجموعة "أغذية" الإماراتية، اليوم، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2018 بأرباح صافية قدرها 109 ملايين درهم من صافي إيراداتها البالغة 1.01 مليار درهم، ونمو نسبته 1% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت أرباح المجموعة بنسبة 6% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، نتيجة لتركيز المجموعة المتواصل على تعزيز كفاءة التكاليف لإضفاء القيمة على نتائجها النهائية والارتقاء بمستوى التنوع في فئات منتجاتها الرئيسية.

وعززت "مياه العين"، علامة المياه الرائدة التي تمتلكها المجموعة من مكانتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، محققة مبيعات قوية ضمن فئتي المياه المعبأة وعبوات الخمسة غالونات. وواصلت وحدة الأغذية التي تتضمن عمليات المجموعة في مصر، نموها المتميز مسجلة صافي إيرادات قدره 105 ملايين درهم، بنمو سنوي نسبته 15% ما يعادل 14 مليون درهم.

وقال ظافر عايض الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أغذية": "نجحت مجموعة "أغذية" بتحقيق نتائج قوية رغم التحديات التي واجهتها السوق خلال النصف الأول من العام، مسجلة بذلك نمواً متواصلاً وزيادة لافتة في الأرباح ضمن مجموعة من فئات المنتجات. ومما لا شك فيه، أننا سنواصل سعينا الحثيث للوفاء بعهدنا بتحقيق نمو مربح ومستدام يعود بالنفع على جميع المساهمين".

من جانبه، أشار طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "واظبنا خلال الأشهر الستة الأولى من العام على تنمية أعمالنا في مجالات المنتجات الغذائية والمياه والأعلاف الحيوانية، ونفخر بما حققته علامتنا الرائدة "مياه العين" التي نجحت بترسيخ مكانتها الرائدة في دولة الإمارات بنمو نسبته 29% في حجم المبيعات و27% في القيمة السوقية. وسنواصل بالتأكيد عملنا في إطار التزامنا الراسخ بتقديم منتجات أساسية عالية الجودة تلبي احتياجات عملائنا، وتلهم رؤيتنا للحياة النابعة من الأعماق".

وأضاف الواحدي: "ستواصل "أغذية" تعزيز الابتكار في محفظتها وإثرائها بمنتجات جديدة، ومنها مياه العين فيتامين (د) والتي نقدمها للعالم لتعود بالنفع على المستهلكين، وتدعم استراتيجيتنا الرامية لتحقيق مزيد من النمو والتوسع في نهاية المطاف".

وحقق قطاع المنتجات الاستهلاكية في مجموعة "أغذية"، والذي يضم علامة "مياه العين" الرائدة، إضافة إلى منتجات المياه المبتكرة "العين زيرو" و"مياه العين فيتامين د"، إيرادات بلغت 543 مليون درهم، تمثل 54% من إيرادات المجموعة، وقد ساهمت وحدة الأعمال الزراعية التي تضم منتجات "المطاحن الكبرى" للدقيق و"أغريفيتا" لعلف الحيوانات بإيرادات بلغت 464 مليون درهم.

وكشفت "أغذية" أيضاً عن انطلاق العمليات التجارية في مصنع المياه المعبأة، العائد للمشروع المشترك التابع للمجموعة في الكويت، وذلك اعتباراً من الأسبوع الثاني من شهر يوليو.