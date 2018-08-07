"الدار العقارية" تحقق أرباحاً فصلية بـ445 مليون درهم

أعلنت شركة #الدار_العقارية، اليوم عن تحقيق صافي أرباح فصلية بـ445 مليون درهم، حيث أظهرت النتائج تحقيق أداء قوي في كافة نشاطات أعمالها الرئيسية.

وحققت الشركة نمو إجمالي الأرباح في الربع الثاني من 2018 بنسبة 20% إلى 649 مليون درهم مقارنة بـ 542 مليون درهم في الربع الثاني من 2017. فيما، نمت أرباحها الإجمالية في النصف الأول من 2018 بنسبة 5% إلى 1.4 مليار درهم مقارنة بـ 1.3 مليار درهم في النصف الأول من 2017.

وحققت الشركة ارتفاعاً بإيرادات الربع الثاني من 2018 بنسبة 12% إلى 1.5 مليار درهم مقارنة بـ 1.4 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2017، مدعوماً بعملية الاستحواذ على #الأصول_العقارية مؤخراً. وارتفعت إيرادات النصف الأول من 2018 بنسبة 2% إلى 3.0 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 2.9 مليار درهم خلال النصف الأول من 2017، مدعوماً بالإيرادات المحققة من المشاريع قيد الإنشاء وعملية الاستحواذ على الأصول العقارية مؤخراً.

ومن أبرز إنجازات الشركة التشغيلية، استكمال الاستحواذ على الأصول العقارية من شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي بقيمة 3.6 مليار درهم في يونيو 2018 وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ الإعلان عن الصفقة.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "تمكنت الدار من تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2018، وإحراز العديد من النجاحات والإنجازات الاستثنائية. حيث قامت الدار بإطلاق مخطط رئيس جديد لتوسعة مشروع الغدير، ضمن خطط أعمال مشاريعها التطويرية. وعلى صعيد آخر، واصلت الشركة تعزيز سمعتها الموثوقة من خلال بدء تسليم قطع الأراضي والفلل في جزيرة ناريل والمريف وويست ياس.



وأضاف "لقد أثبتت الدار مكانتها الرائدة كأهم شركة عقارية استثمارية في أبوظبي بعد نجاحها في استكمال واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ العقاري في تاريخ الدولة، وهي الصفقة التي تم إنجازها خلال 60 يوماً من تاريخ الإعلان عنها، وقد أضافت 3.6 مليار درهم إماراتي إلى استراتيجية التشغيل وأصول المشاريع التطويرية ضمن محفظتنا التي استمرت في تحقيق أداء قوي ومتين، والتي من شأنها أن تدفعنا لمواصلة خططنا التنموية."