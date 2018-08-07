"فيسبوك" تطلب من 3 بنوك أميركية بيانات مالية للمستخدمين

أشارت صحيفة " Wall street Journal " إلى أن شبكة التواصل الاجتماعي #Facebook طلبت من بنوك أميركية إشراكها في البيانات المالية التفصيلية لعملائها، في إطار جهود لتقديم خدمات جديدة للمستخدمين.

وتشمل البيانات المالية المطلوبة من البنوك معاملات البطاقات وأرصدة الحسابات الجارية.

وأضافت الصحيفة أن " #فيسبوك " طلبت من كل من JPMorgan Chase و Wells Fargo & Co و Citigroup لمناقشة عروض محتملة يمكن أن تستضيفها لعملاء البنوك على تطبيق التراسل الفوري " Facebook Messenger ".

وقالت الشركة إنها لن تستخدم البيانات المصرفية لأغراض الاستهداف الدعائي ولن تتقاسمها مع أطراف ثالثة.