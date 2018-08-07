"نستله" تخالف التيار.. وتعلن استمرار أنشطتها في إيران

قالت شركة #نستله ، أكبر شركة غذاء في العالم، اليوم الثلاثاء، إنها لا تتوقع أي تداعيات مباشرة جراء إعادة فرض عقوبات أميركية على #إيران.

وردا على استفسار في هذا الصدد قالت الشركة "نواصل متابعة التطورات السياسية عن كثب فيما يتعلق بالعقوبات على إيران. لا توجد أي تداعيات مباشرة على أنشطتنا في الوقت الحالي".

وأضافت الشركة أن مقر نستله إيران في طهران ولها مصنعان أحدهما في قزوين وينتج حبوب وألبان الأطفال، وآخر للمياه المعبأة في بولور. وذكرت أن 818 موظفا يعملون في الشركة التي تستورد عددا قليلا من منتجات نستله من الخارج.

وتابعت "بتوفير منتجات غذائية أساسية للمستهلكين الإيرانيين، سنواصل تلبية احتياجات السكان".

وعلى خلاف ذلك، قالت شركة #دايملر الألمانية لصناعة السيارات والشاحنات، إنها تخلت عن خطط لتوسعة أنشطتها في إيران بعد إعادة فرض عقوبات أميركية على طهران والتي بدأ سريانها اليوم.

وأفادت دايملر لرويترز في بيان "أوقفنا أنشطتنا المحدودة بالفعل في إيران بموجب العقوبات السارية".

وفي أوائل 2016، أسست دايملر مشروعا مشتركا مع شركة إيران خودرو لصناعة وتجارة السيارات من أجل تصنيع وتوزيع شاحنات مرسيدس - بنز في البلاد.

وكانت دايملر تخطط لفتح مكتب تمثيل في طهران. وذكرت الشركة في بيانها أنها حتى الآن لم تستأنف أنشطتها المرتبطة بالسيارات ولا تلك المتعلقة بالشاحنات في إيران.

وأضافت أنها ستواصل مراقبة التطورات السياسية بعناية.

وكانت صحيفة شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية أول من كشف عن تراجع دايملر عن التوسع في إيران في وقت سابق اليوم.