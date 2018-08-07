DP تستحوذ على شركة دنماركية للوجستيات بـ763 مليون دولار

قالت #موانئ_دبي_العالمية ، إحدى كبرى شركات تشغيل الموانئ في العالم، اليوم الثلاثاء، إنها استحوذت على 100% من مجموعة يونيفيدر الدنماركية للخدمات اللوجستية مقابل 660 مليون يورو (762.6 مليون دولار).

وأوضحت موانئ دبي العالمية أن عملية الشراء من صندوق نورديك كابيتال الثامن وبعض مساهمي الأقلية ستعزز حضور موانئ دبي العالمية في سلسلة التوريد العالمية، وتوسع نطاق عروضها وخدماتها المقدمة إلى عملائها من شركات الشحن ومالكي البضائع.

وتشغل يونيفيدر، ومقرها أورهوس في الدنمارك، سفن شحن حاويات وشبكة للنقل البحري الساحلي قصير المدى في أوروبا، حيث تخدم مراكز مناولة حاويات المياه العميقة وسوق شحن الحاويات داخل أوروبا.

والتحرك هو أحدث مؤشر على مساعي موانئ دبي للتوسع العالمي بعد أن أعلنت الشركة الشهر الماضي خططا لبناء وتشغيل مركز لوجستي في مالي.