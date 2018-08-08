أرامكو ومازدا تتعاونان لإدخال ثورة بتكنولوجيا المحركات

أعلنت كل من "أرامكو للتقنية"، التابعة لـ #أرامكو السعودية، وشركة "مازدا"، تدشين برنامج للبحوث التعاونية لتطوير محركات وقود متقدّمة، وإدخال تحسينات كبيرة على كفاءتها، بهدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويأتي البرنامج المشترك، بالتعاون مع المعهد الوطني لعلوم الصناعة والتقنية المتقدمة باليابان، ويُتوقع أن يكتمل العمل فيه في السنة المالية 2020، مع استمرار إسهامات الباحثين من الأطراف الثلاثة في تطوير تقنيّاته.

وفي إطار هذا التعاون، تُسهم "أرامكو" السعودية في توفير نوع جديد من الوقود ذي محتوى كربوني منخفض، فيما تقدّم شركة "مازدا" نموذجًا أوليًا لمحرك متقدّم عالي الكفاءة، قائم على تقنيات "سكاي أكتيف" التي تمتلكها، فيما تتم جميع اختبارات وتطوير الأعمال البحثية بالمقر الرئيس للمعهد الوطني لعلوم الصناعة والتقنية المتقدمة في طوكيو.

وأوضح أحمد الخويطر كبير المسؤولين التقنيين في "أرامكو" للإشراف والتنسيق التقني، أن هدف المشروع يتمثل في تقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري، واستدامة البترول في قطاع النقل، ومن المتوقع أن ينتهي خلال سنتين.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن "أرامكو" تستثمر منذ سنوات عدة في البحوث لتقليل انبعاثات الاحتراق الداخلي الذي يشكل حوالي 99% من المحركات في قطاع النقل اليوم، مشيراً إلى أنه كلما تم التقليل من الاحتراق الداخلي كلما تم التأثير في نسبة الانبعاثات.

وقال إن الاحتراق بالضغط تقنية جديدة تعمل على تقليل الانبعاثات بحوالي 20 إلى 30%، وشركة "مازدا" رائدة في هذه التقنية كذلك، حيث اتفقت مع "أرامكو" على التعاون لتحسين هذا المحرك وتعجيل وصوله إلى السوق.