إيرادات "تومسون رويترز" ترتفع 2% لـ1.31 مليار دولار

أظهرت نتائج أعمال " #تومسون_رويترز " ارتفاع إيراداتها الفصلية 2% بالربع الثاني.

وأكدت الشركة توقعاتها لعام 2018، قائلة إنها تسير باتجاه تسجيل أداء سنوي "قوي".

وحققت الشركة التي تقدم خدمات الأخبار والمعلومات إيرادات بقيمة 1.31 مليار دولار في الربع الثاني من العام، مقارنة مع 1.28 مليار دولار قبل عام.

وبعد التعديل في ضوء بنود خاصة، بلغت الأرباح 17 سنتا للسهم انخفاضا من 19 سنتا للسهم قبل عام.

وكان محللون توقعوا أن تحقق الشركة إيرادات بقيمة 1.31 مليار دولار وأرباحا قدرها 11 سنتا للسهم، وفقا لتومسون رويترز.

وانخفضت الأرباح التشغيلية لتومسون رويترز 6% إلى 204 ملايين دولار، وهو ما قالت الشركة إنه يرجع في الأساس إلى تكاليف واستثمارات قبل البيع المزمع لحصة أغلبية في أنشطة الخدمات المالية والمخاطر التابعة لها إلى مجموعة بلاكستون.

واتفقت تومسون رويترز في يناير كانون الثاني على بيع حصة أغلبية في وحدة الخدمات المالية والمخاطر، التي تبيع البيانات والأخبار بشكل أساسي إلى عملاء في القطاع المالي، إلى #بلاكستون . وتتوقع تومسون رويترز إغلاق الصفقة في مطلع الربع الأخير من العام.

وانخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين ثمانية بالمئة إلى 348 مليون دولار.