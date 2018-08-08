ارتفاع أرباح"المملكة القابضة" الفصلية لـ243 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة #المملكة_القابضة، إلى 385.7 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2018 بنسبة 11.6%، مقارنة بـ345.4 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

أمّا الأرباح الفصلية، فقد ارتفعت أرباح "المملكة القابضة" بنسبة 12% إلى 242.6 مليون ريال في الربع الثاني، مقارنة بـ216.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع فى الإيرادات التشغيلية للفنادق، بالإضافة إلى ارتفاع أرباح ومكاسب الاستثمارات ودخل التوزيعات.

وأيضا ارتفاع حصة الشركة من نتائج شركات مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية للفنادق وكذلك ارتفاع الخسائر الأخرى والمصاريف العمومية الإدارية والأعباء المالية.