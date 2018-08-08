تراجع أرباح "السعودي الألماني" بـ45% لـ34 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية " #المستشفى_السعودي_الألماني "، إلى 121.4 مليون ريال بنهاية النصف الاول 2018 بنسبة 29.3 %، مقارنة بـ171.9 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

أمّا الأرباح الفصلية، فقد تراجعت أرباح " السعودي الألماني" بنسبة 44.6% إلى 34.2 مليون ريال بالربع الثاني مقارنة بـ61.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى :



1- الزيادة في تكلفة مقدمي الخدمة الطبية والوظائف الادارية الأخرى وذلك للحفاظ على الطاقم الطبي والتمريض وموظفي الادارة الاكفاء.

2- الزيادة في المصاريف الإدارية والعامة ويرجع ذلك أساسا إلى اعمال الصيانة العامة بمباني المستشفيات.

3- حصة الشركة من تكاليف التشغيل الأولي لمستشفى السعودي الالماني بحائل والتي كانت متوقعة.

4- تكاليف التشغيل الاولية لعيادات بيفرلي والتي بدأ تشغيلها في الربع الأول من عام.