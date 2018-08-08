ارتفاع أرباح "أليانز إس أف" 22.5% لـ9.6 مليون ريال

ارتفعت أرباح #أليانز_السعودي_الفرنسي للتأمين التعاوني إلى 9.55 مليون ريال، في الربع الثاني من 2018، مقابل 7.79 مليون ريال في الربع الثاني من 2017، بنمو 22.5%، ومقابل 9.6 مليون ريال، في الربع السابق بتراجع 1.27%.

وأرجعت #أليانز_إس_إف نمو أرباحها لارتفاع مستوى صافي دخل الاكتتاب والبالغ 40.8 مليون ريال مقارنة بـ 32.3 مليون ريال وذلك بزيادة قدرها 26.3٪.

تأتي هذه الزيادة نتيجة للانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 13.8٪ والمتأثرة بدورها بانخفاض معدل الخسائر في قطاع التأمين الطبي.

وقالت الشركة إن الأداء المتميز انعكس في قطاع التأمين الطبي في دخل الاكتتاب قبل توزيع المصاريف والذي بلغ 6.1 مليون ريال سعودي مقابل خسائر بقيمة 4.1 مليون ريال للربع المماثل للسنة السابقة.

وبلغت قيمة أرباح الشركة في النصف الأول من 2018، نحو 19.2 مليون ريال، مقابل 16.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2017، بنمو 15.7%.