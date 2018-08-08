هبوط حاد في أرباح"أسواق المزرعة" 99% بالنصف الأول

هبطت أرباح الشركة السعودية للتسويق" #أسواق_المزرعة"، إلى 264 ألف ريال بنهاية النصف الأول 2018 بنسبة 99.3%، مقارنة بـ42.9 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

أمّا الأرباح الفصلية، فقد حولت الشركة إلى الخسائر بـ11.8 مليون ريال في الربع الثاني، مقارنة بـ20.3 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

يعود سبب الانخفاض فى صافي الربح خلال الربع الحالي من العام الحالي ،2018 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق للأسباب التالية:

- انخفاض إيرادات الربع الحالي من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 35 مليون ريال، حيث بلغت إيرادات الربع الحالي من العام الحالي 481.4 مليون ريال، مقارنة بإيرادات الربع المماثل من العام السابق والبالغ قيمتها 516.4 مليون ريال.

- وزيادة العروض والحسومات الممنوحة للزبائن للحفاظ على استمرارية ولاء الزبائن للشركة نظراً لوضع السوق حالياً وهذه الأسباب أدت إلى إنخفاض مجمل الربح للربع الحالي من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 21.7 مليون ريال.

- ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاكات للربع الحالي من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 9.2 مليون ريال، وذلك بسبب افتتاح عدد 10 فروع لأسواق المزرعة، حيث بلغ عدد فروع أسواق المزرعة 79 فرع بنهاية الربع الحالي من العام الحالي، مقارنة بعدد 69 فرع بنهاية الربع المماثل من العام السابق وافتتاح فرع لعالم المغامرات ليصبح عدد فروع عالم المغامرات 12 فرعا بنهاية الربع الحالي من العام الحالي، مقارنة بعدد 11 فرعا بنهاية الربع المماثل من العام السابق وزيادة المصاريف الحكومية.

- بلغت صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع الحالي بمبلغ 4.8 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 3.5 مليون ريال والذي يمثل صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع المماثل من العام السابق.