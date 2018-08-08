هل تقود المنافسة أوبر وكريم إلى ساحات المحاكم في مصر؟

تحولت المنافسة بين شركات النقل الذكي إلى صراع من المتوقع أن يصل إلى المحاكم المصرية خلال الأيام المقبلة.

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر كشف عن دراسة شكوى تقدمت بها شركتي "كريم" و"أسطى"، ضد شركة "أوبر" بسبب قيامها بممارسات الهدف منها إقصاء المنافسين بالسوق.

وأضاف الجهاز في بيان حديث، أنه سيتم الانتهاء من تلك الشكوى في أقرب فرصة وإعلان نتائجها.

وأشار إلى قيام جهاز المنافسة في سنغافورة بمنع اندماج كان مزمعا حدوثه بين شركة "أوبر" وشركة أخرى، وهما شركتان لتقديم خدمة نقل المواطنين عبر التطبيقات المحمولة.

وأوضح أن لجنة المنافسة والمستهلك في سنغافورة أبدت تخوفها من تأثير ذلك الاندماج على المنافسة الحرة بالسوق في سنغافورة، مما يعني صعوبة دخول منافسين جدد، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمة وقلة جودتها المقدمة.

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز أنه يراقب ما يشاع عن اندماج شركتي #أوبر و #كريم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن لديه من الأدوات والآليات القانونية لوقف الصفقة إذا ما كانت ستؤدي إلى آثار سلبية للمستهلك المصري والعاملين لدى الكيانين.

وأوضح الجهاز أنه لن يحيل أيا من تلك الأطراف للنيابة، وأنه يجرى دراسة الملف ولن يتم التعامل معه إلا على ضوء حقائق، خاصة وأن كل ما يثار بشأن الصفقة مازال في طور الشائعات التي ظهرت في كل من مصر والسعودية.

وأعلن الجهاز أنه يدرس هذا السوق منذ عام تقريباً بناءً على شكوى تقدمت بها شركة "كريم" ضد شركة "أوبر"، تتهمها بارتكاب ممارسات قد تؤدي إلى خروج "كريم" من السوق، لافتا إلى أن شركة "أسطى" انضمت إلى شكوى "كريم" مؤخراً واتهمت "أوبر" بالتسبب في خروجها من السوق المصري.

وأوضح أنه سبق وأن أحال شركة "أوبر" للنيابة العامة بسبب عدم تعاونها مع الجهاز، غير أن الشركة سارعت إلى المصالحة وامتثلت لما يقوم به جهاز الاحتكار.

فيما يدرس الجهاز في الوقت الحالي كافة الخيارات والأدوات القانونية التي تمكنه من التصدي لأي ممارسة من شأنها إلحاق الضرر بمستهلك مثل هذه الخدمات والعاملين في هذا المجال، لافتا إلى أن السلطة المماثلة في سنغافورة سبق لها أن أوقفت استحواذا من قبل "أوبر" على أحد منافسيه.