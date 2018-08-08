"أسمنت تبوك"تتحول للخسارة بـ36 مليون ريال بالربع الثاني

تحولت شركة " #أسمنت_تبوك "، إلى الخسارة بـ36 مليون ريال في الربع الثاني، مقارنة بأرباح بـ1.3 مليون ريال.

وخلال النصف الأول، تكبدت الشركة خسائر بـ47.3 مليون ريال، مقارنة بأرباح 10 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض سعر البيع لشدة المنافسة على الرغم من زيادة كمية المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات لزيادة الاستهلاكات وارتفاع تكاليف التمويل.

بالإضافة إلى انخفاض بقيمة 12 مليون ريال نتيجة لإعادة تقييم في مخزون الكلنكر وهبوط بقيمة 7.4 مليون ريال في الموجودات غير الملموسة.