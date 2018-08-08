"أمانات القابضة" تستحوذ بالكامل على جامعة Middlesex

أعلنت شركة #أمانات_القابضة عن استحواذها على حصة تمثل نسبة 100% من ملكية جامعة "ميدلسكس" في دبي من شركة موكا أديوكيشن هولدينجس، في صفقة بلغت قيمتها 369 مليون درهم، إضافة إلى مبلغ لا يتجاوز 73 مليون درهم مقابل تحقيق محفزات نمو متفق عليها.

وبحسب بيان الشركة لسوق دبي المالي فقد تأسست جامعة "میدیلسكس" دبي في عام 2005 لتشكل أول امتداد عالمي لجامعة "میدیلسكس" خارج المملكة المتحدة وتضم قرابة 3000 طالب من أكثر من 100 جنسیة من حول العالم.

وتوفر الجامعة مجموعة متكاملة من البرامج التعليمية والشهادات تشمل المرحلة التأسيسية والبكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات والتي تشمل إدارة الأعمال والحقوق والفنون والتصميم والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتعليم إضافة إلى الإعلام.

وقال حمد عبد الله الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة #أمانات أن الاستحواذ على #جامعة_ميدلسكس يعد سادس استحواذ أنجزته الشركة لتضمه إلى محفظتها من الشركات، مبيناً أن الشركة تمكنت من رفع حجم استثماراتها إلى نسبة 73% من رأس المال المدفوع.

وأشار شمشير فايليل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أمانات إلى أنه مع إتمام هذه الصفقة سيرتفع عدد الصفقات الاستثمارية التي أنجزتها أمانات منذ مطلع العام الجاري إلى ثلاث بقيمة إجمالية حوالي 1.1 مليار درهم، مبيناً أن هذه الصفقة ستساهم في تعزيز تواجدها في قطاع التعليم العالي في الإمارات لتغطي دبي و أبوظبي في توفير عدد واسع من البرامج والتخصصات.