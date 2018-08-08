"البحر الأحمر" تفاقم خسائرها الفصلية لـ9.8 مليون ريال

تكبدت شركة "#البحر_الأحمر_العالمية"، خسائر بـ9.8 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بخسائر بنحو 5.6 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

أمّا في النصف الأول، فقد تحولت شركة "البحر الأحمر" إلى الخسارة بـ25.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2018، مقارنة بأرباح 3.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض هامش إجمالي الأرباح من معدل 14.9% خلال الربع المماثل من العام السابق إلى معدل 11.4% خلال الربع الحالي، وكذلك بسبب انخفاض في إيرادات عمليات الإيجار بنسبة 17.1% وإنخفاض الإيرادات من عمليات الدهانات بنسبة 16.2%.

ومع ذلك قامت الشركة بوضع إجراءات لضبط التكاليف وقامت بخفض مصاريف البيع والتسويق بنسبة 19.4%، والمصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 20.4% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة لانخفاض تكلفة الموظفين، وارتفاع تكلفة التمويل بنسبة 19%.