4 أسباب وراء السعي لسحب إدراج "تسلا" من أسواق المال

لدى الرئيس التنفيذي لشركة " #تسلا " Elon Musk أسباب كثيرة للسعي لسحب إدراج "Tesla " من أسواق المال.

فالشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية، تجد نفسها تحت ضغط من المستثمرين في " #وول_ستريت" .

في حين أن #إيلون_مسك لديه أولوياته في رسم مسار خاص للشركة، يلائم المرحلة الراهنة من نموها.

المشروع الأهم له في هذه المرحلة هو إنتاج " Model 3 " بأرقام إنتاج تكفي لجعلها أول #سيارة_كهربائية متاحة بسعر اقتصادي لا يزيد عن 35 ألف دولار.

وبدلاً من أن يكون حديث الصحافة والمستثمرين عن الإنجاز التكنولوجي الذي تحققه الشركة على هذا الصعيد، ينصب كل الاهتمام على نتائجها المالية وما تحرقه من الكاش في كل دقيقة.

وبتعبير Elon Musk فإن إدراج الشركة يعطي حافزاً للكثيرين للهجوم عليها، كما أن تذبذب سعر السهم يشتت التركيز للجميع في الشركة بما فيهم المساهمون.

وغالبا ما يقارن Musk ما يواجهه من ضغوط في تسلا بحرية الحركة التي يتمتع بها في شركته الأخيرة X Space .

والتي أتاحت له تحقيق إنجازات خطفت العناوين، كان آخرها نجاح تجربة إطلاق صاروخ Falcon 9.