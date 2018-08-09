أحد مساهمي "الدوائية" يرسل خطاباً لحل مجلس إدارة الشركة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية " #سبيماكو_الدوائية " عن استلامها خطاباً من المساهم أمين بن محمد شاكر، الذي يملك حصة تزيد عن 5% من رأسمال الشركة، بخصوص طلبه عقد جمعية عامة عادية للمساهمين في المركز الرئيسي للشركة، وذلك استناداً إلى المادة 90 من نظام الشركات.

ويتضمن الخطاب الطلب على التصويت لحل مجلس إدارة شركة سبيماكو الدوائية وعزل جميع أعضائه، وحل لجنة المراجعة وعزل جميع أعضائها، والتصويت على تشكيل وانتخاب مجلس إدارة جديد من 9 أعضاء لمدة 3 سنوات ميلادية للدورة الجديدة تبدأ من تاريخ الانتخاب، والتصويت على تشكيل لجنة مراجعة من 5 أعضاء تبدأ من تاريخ التشكيل، واعتماد قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها الحالية.

والجدير بالذكر أن دورة مجلس الإدارة الحالية تنتهي بتاريخ 02/04/2019، وأن الشركة قامت في تاريخ 19/11/1439هـ الموافق 01/08/2018م بالإعلان في موقع السوق المالية (تداول) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة (الحادية عشر)، على أن يتم استقبال طلبات الترشح بمقر الإدارة العامة للشركة، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد 22/12/1439هـ الموافق 02/09/2018م وحتى موعد أقصاه نهاية دوام يوم الاثنين 21/01/1440هـ الموافق 01/10/2018.

وفيما يخص طلب المساهم، فإنه سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد انعقاد الجمعية العامة وتفاصيلها بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.