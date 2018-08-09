الشرهان: "العقارية" تحقق إيراداتها من عوائد الإيجار

ارتفعت أرباح الشركة #العقارية_السعودية إلى 74.9 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2018 بنسبة 5%، مقارنة بـ71.2 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعن أرباح الربع الثاني، شهدت أرباح "العقارية السعودية" قفزة قوية بـ46% إلى 30.2 مليون ريال، مقارنة بـ20.7 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقال ممدوح الشرهان، الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية "أن العقارية تدخل في منهجية جديدة للاستثمار من خلال بناء مجمعات سكنية وبناء مجتمع سكني، وهذا النمو في الاستثمار حقق للعقارية نمواً في إيراداتها من إنتاج الوحدات الجديدة تأجيرها ورفع مستوى الإشغال للمنشأت القائمة للعقارية، مثل المكاتب والقسم التجاري".

وأضاف "أن من مشاريع "العقارية" قيد التطوير هو مشروع الوديان من المشاريع الضخمة جداً ومشروع جديد يذمج بين المشاريع السكنية والتجارية ومتعدد الاستخدامات لبناء بيئة متكاملة لجميع الخدمات للساكنين والعاملين".

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى :



- ارتفاع الإيرادات بحدود 5.7% بالتزامن مع التراجع الطفيف بتكلفة الإيرادات، ما أدى إلى ارتفاع هامش إجمالي الدخل من 67.5% في الربع المماثل إلى 70.4% في هذا الربع.

- انخفاض تكاليف التمويل بحدود 52.6% نتيجة رسملة تكاليف القروض القائمة على مشاريع الشركة (الأعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ) والتي من أهمها مشروع الرمال ومشروع النرجس ومشروع عمائر حي السفارات الجديد ومشروع الوديان.

- تحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة بحدود 5.4 مليون ريال مقارنة بخسائر بحدود 6.3 مليون ريال بالربع المماثل.

- تحقيق أرباح من بيع استثمارات مصنفة بقيمتها العادلة من خلال الدخل بحدود 4.0 مليون ريال مقارنة بلا شيء بالربع المماثل.

- الارتفاع في حصة الشركة من أرباح شركة زمیلة ومشروع مشترك بحدود 179%.

- انخفاض مصروف مخصص الزكاة بحدود 42.3%.

وقد أدى ذلك بشكل عام إلى ارتفاع هامش صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم من 26.3% في الربع المماثل إلى 36.4% في هذا الربع، على الرغم من الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف البيعية والتسويقية التي أدت إلى انخفاض دخل التشغيل 42.5% نتيجة توحيد الشركات التابعة، التي تم تأسيسها حديثاً لمواكبة مرحلة التحول في الشركة وتطوراتها المستقبلية والاستراتيجية.