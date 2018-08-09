تراجع أرباح "الطيار" الفصلية 50% إلى 107 ملايين ريال

تراجعت أرباح #مجموعة_الطيار للسفر، بنسبة 49.53%، خلال الربع الثاني من العام 2018، مقارنة بالربع المماثل من العام 2017، وارتفعت الأرباح 24.42% مقارنة بالربع السابق.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول"، اليوم الخميس، فقد تراجع صافي الربح بالربع الثاني من العام الحالي، إلى نحو 107 ملايين ريال مقابل 212 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي. وعلى مستوى النصف الأول، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 44.7%، خلال الستة أشهر الأولى من 2018 إلى 193 مليون ريال، مقابل نحو 349 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة تراجع صافي #الأرباح إلى الأسعار الأكثر تنافسية لبعض الخدمات من أجل حماية وزيادة الحصة السوقية، مما أثر على الهوامش الربحية، إلى جانب التغيير في بعض الشروط والأحكام لبعض العقود للعملاء الرئيسيين.

وأشارت إلى أن تراجع الأرباح يعود كذلك إلى تغيير مزيج المنتجات والهامش بسبب ارتفاع حصة مبيعات وخدمات السفر عبر الإنترنت في المملكة المتحدة التي لديها هامش أقل مقارنة بالقطاعات الأخرى داخل المجموعة.

كما تعود أسباب تراجع الأرباح إلى ارتفاع مصروفات البيع والمصروفات الإدارية بنسبة 21%، بسبب الزيادة في الأعمال التجارية عبر الإنترنت وبدء التشغيل التجاري لأصول الضيافة.