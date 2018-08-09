تراجع حاد لأرباح "البابطين" الفصلية 50% لـ21 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة "البابطين للطاقة والاتصالات" بنسبة 50.3% إلى 39.9 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2018، مقارنة بـ80.3 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعن أرباح الربع الثاني، تراجعت أرباح " #البابطين " بنسبة 50.2% إلى 20.5 مليون ريال مقارنة بـ41.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ إجمالي مبيعات الربع الثاني من العام 2018 243.4 مليون ريال مقابل 340.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 28.5%.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات لصافي المبيعات من 76.6% خلال الربع المماثل من العام السابق إلى 82.5% خلال الربع الحالي وارتفاع المصاريف الإدارية.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات لصافي المبيعات من 75.3% خلال الفترة المماثلة من العام السابق إلى 80 % خلال الفترة الحالية وارتفاع المصاريف الإدارية.