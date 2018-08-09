تضاعف أرباح "طاقة" الفصلية بـ5 مرات إلى 168 مليون درهم

ارتفعت أرباح شركة #أبوظبي_الوطنية_للطاقة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 380%، لتصل إلى 168 مليون درهم مقارنة بـأرباح بلغت 35 مليون بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفاع الأرباح بنسبة 148% بنهاية النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2018.

وأوضحت الشركة أن أرباحها العائدة على حقوق المساهمين في تلك الفترة بلغت 278 مليون درهم، مقابل أرباح بلغت 112 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2017.

وحققت الشركة ارتفاعاً بالإيرادات بنسبة 3% وانخفاض تكاليف #التمويل بنسبة 4%، بالإضافة إلى ارتفاع التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات وأنشطة حماية القيمة العادلة إلى 105 ملايين درهم، مقارنة بــ 6 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من عام 2017.

كما حققت الشركة ارتفاع الحصة من نتائج شركات زميلة إلى 144 مليون درهم مقابل 40 مليون درهم خلال النصف الأول 2017، وارتفاع الربح من بيع أراضٍ وموجودات النفط والغاز إلى 46 مليون درهم مقارنة بــ 18 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وذكرت الشركة أن متوسط حجم الإنتاج في #قطاع_النفط_والغاز بلغ 120.6 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً خلال النصف الأول 2018، منخفضاً بـ 8% مقارنةً مع 131.1 ألف برميل يومياً الفترة نفسها من العام 2017؛ متأثراً بالانخفاض الطبيعي والانقطاعات غير المخطط لها في بحر الشمال.