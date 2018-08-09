جبل عمر ترفع خسائرها الفصلية لـ148 مليون ريال

تكبدت شركة #جبل_عمر للتطوير خسائر فصلية 148.02 مليون ريال، في الربع الثاني من 2018، مقابل خسائر 60.79 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع 143.49%، ومقابل 129.3 مليون ريال خسار في الربع السابق، بارتفاع 14.48%.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن الخسائر ترجع إلى:

- احتساب مصاريف الإهلاك خلال الربع الحالي على الموجودات التي كانت مخصصة سابقا للبيع (حيث تم إيقاف احتساب الإهلاك على هذه الأصول في الربع المماثل من العام السابق بسبب نية الشركة بيع تلك الأصول).

- ارتفاع أعباء التمويل بسبب البيع وإعادة الاستئجار التمويلي.

- ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية نتيجة التوسع في أنشطة الشركة التشغيلية والاستثمارية.

وخلال النصف الأول من 2018، بلغت قيمة خسائر #شركة_جبل_عمر 277.3 مليون ريال، مقابل خسائر في الفترة المقابلة من 2017، 7 ملايين ريال، بارتفاع في الخسائر 3861%.