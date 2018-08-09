نمو أرباح "أرابتك" الفصلية 24% إلى 49.4 مليون درهم

حققت شركة #أرابتك_القابضة في دبي أرباحا بلغت قيمتها 49.4 مليون درهم في الربع الثاني من 2018، مقابل 39.8 في الربع الثاني من 2017، بارتفاع 24%، فيما نمت أرباحها نصف السنوية بـ97% إلى 113 مليون درهم (7.5 فلس/للسهم)، مقارنة بأرباح 57.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 13%، إضافة إلى ارتفاع هامش الربح إلى 6.7 % مقابل 4.9% خلال النصف الأول من 2017.

ولفتت أرابتك إلى تراجع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 3% لتصل إلى 160.7 مليون درهم مقارنة بـ 166 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وأعلنت الشركة أن محفظة المشاريع قيد الإنشاء بلغت 16.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2018 مقارنة بـ 17.4 مليار درهم خلال النصف الأول 2017.