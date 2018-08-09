هبوط أرباح العربية للطيران الفصلية 24% لـ120 مليون درهم

تراجعت أرباح "العربية للطيران" الفصلية إلى 230 مليون درهم في النصف الأول من 2018، بانخفاض نسبته 12%، مقارنة مع 261 مليون درهم تم تسجيلها عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الأرباح الصافية خلال الربع الثاني من العام الحالي 120 مليون درهم، بانخفاض نسبته 24% مقارنة بأرباح الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت إيرادات #العربية_للطيران خلال النصف الأول من العام الحالي 1.816 مليار درهم بارتفاع 6%، مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من 2017 والتي بلغت 1.716 مليار درهم.

وقالت #شركة_العربية_للطيران إن هذه الأرباح تأتي على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها شركات الطيران خلال الربع الثاني من 2018، والتي نتجت عن انخفاض هوامش الأرباح، وارتفاع أسعار الوقود، والانخفاض الموسمي في عدد المسافرين خلال هذه الفترة.

ونقلت "العربية للطيران" على متن أسطولها أكثر من 4.2 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الحالي، مما يعكس استمرار الطلب القوي الذي شهدته الناقلة خلال هذه الفترة. وبلغ معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) خلال النصف الأول من 2018 نحو 79% ما يعتبر معدلاً مرتفعاً في قطاع الطيران.

ووصلت إيرادات "العربية للطيران" في الربع الثاني إلى 938 مليون درهم بارتفاع 4%، مقارنة بالفترة المقابلة من 2017.

كما نقلت العربية للطيران على متن طائراتها أكثر من 2.05 مليون مسافر خلال الربع الثاني من العام الحالي، وبلغ معدل إشغال المقاعد خلال الفترة ذاتها عند 78%.