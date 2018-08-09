"إعمار المدينة الاقتصادية" تتكبد خسائر بـ45 مليون ريال

تكبدت شركة " #إعمار " المدينة الاقتصادية، خسائر بـ42 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2018، مقارنة بأرباح 16 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الربع الثاني، تحولت الشركة إلى الخسائر بـ45 مليون ريال مقارنة بأرباح بـ35 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 244 مليون ريال سعودي، مقابل 223 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 9.4%.

وقالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الزيادة في مصروفات البيع والتسويق (نتيجة افتتاح مشاريع جديدة) مما أدى إلى انخفاض في الربح التشغيلي للفترة الحالية، جاء ذلك على الرغم من ارتفاع مبيعات الأراضي الصناعية في الفترة المماثلة والزيادة في المداخيل الأخرى للفترة الحالية جراء إلغاء بعض العقود، إضافة إلى دخل من عمليات أخرى مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

كما أرجعت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض مبيعات الأراضي الصناعية مقارنة بالربع المماثل، إلى الارتفاع في رسوم الاستهلاك والتسويق والمصاريف الإدارية، وانخفاض في الدخل من حصة في شركة شريكة.