"الخضري": لن نتمكن من الإفصاح عن نتائجنا لهذا السبب!

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن #الخضري عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2018 على موقع السوق المالية السعودية ( #تداول ) في الوقت المحدد، حيث لا تزال الشركة بصدد استيفاء بعض متطلبات مراجع الحسابات الذي تم تعيينه مؤخراً من قبل الجمعية العامة للمساهمين التي انعقدت خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.

وهو الأمر الذي أدى إلى عدم الانتهاء من بعض الإجراءات المتعلقة بالمراجعة في الموعد المحدد نظراً لطول الفترة الزمنية المستغرقة في استيفاء متطلبات مراجع الحسابات على نحو غير متوقع.

وأكدت الشركة أن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2018 في الوقت المحدد إنما يعود فقط لأمر إجرائي يتعلق بعملية المراجعة على نحو ما ورد أعلاه، ولا يتعلق بعمليات الشركة التشغيلية.

وتتوقع الشركة نشر قوائمها المالية المشار إليها خلال الأسبوع القادم، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.